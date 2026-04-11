Pistoia travolto a Cividale | crollo totale e brutta sconfitta

Nella trentaseiesima giornata di Serie A2 LNP, l’Estra Pistoia Basket 2000 è uscita sconfitta dal campo del PalaGesteco di Cividale con un punteggio di 48-92. La squadra ha subito un crollo totale durante la partita, che si è conclusa con una delle sconfitte più pesanti della stagione. La partita si è disputata in un clima di forte intensità e ha visto i padroni di casa dominare per tutta la durata dell’incontro.

L’Estra Pistoia Basket 2000 subisce un impatto durissimo sul campo del PalaGesteco di Cividale, chiudendo l’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A2 LNP con una sconfitta pesante per 48-92. La squadra guidata da Pete Strobl ha faticato a mantenere la competitività dopo un inizio equilibrato, finendo per soccombere alla spinta dei padroni di casa friulani. Un inizio in equilibrio prima del crollo offensivo. Il match è cominciato con un ritmo serrato, dove i biancorossi sono riusciti a non farsi schiacciare dalla pressione locale. Nonostante l’assenza fondamentale del capitano Lorenzo Saccaggi, fermo ai box per un disturbo alla schiena, Pistoia ha mostrato inizialmente solidità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia travolto a Cividale: crollo totale e brutta sconfitta Leggi anche: Fortitudo, blackout totale a Cividale: il quarto periodo è un incubo, la Flats Service crolla 70-48 Leggi anche: Cividale del Friuli si prepara a una sconfitta decisiva contro l’attuale leader della classifica.