Pioltello | torna il verde riapre il fontanile grazie ai cittadini

Da ameve.eu 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pioltello, i cittadini si preparano a partecipare a un evento che segna la riapertura del fontanile del Castelletto. Domani mattina alle 9:45, la comunità si radunerà davanti al Municipio per assistere alla cerimonia di riapertura, dopo un periodo di chiusura. L'iniziativa coinvolge direttamente i residenti, che hanno contribuito alla ripristino di questa fontana storica.

Domani mattina, alle ore 9:45, la cittadinanza di Pioltello si riunirà davanti alla sede del Municipio per celebrare la riapertura del fontanile del Castelletto. L’evento segnerà il termine di un percorso di recupero volto a restituire alla collettività un’area verde situata nella parte orientale della città, precedentemente compromessa da atti vandalici, accumulo di rifiuti e un generale stato di trascuratezza che ne aveva limitato l’accesso. La forza del bilancio partecipativo e il valore della gestione comunitaria. Il ritorno alla vita di questa riserva naturale non è frutto di una semplice decisione amministrativa calata dall’alto, ma rappresenta l’esito tangibile della partecipazione attiva dei residenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Rinasce il Fontanile del Castelletto. L’oasi apre le porte ai cittadiniDopo anni di degrado e abbandono l’oasi rinata torna ai cittadini, Pioltello riscopre il fontanile del Castelletto.

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