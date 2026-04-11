Pio Esposito rompe il silenzio dopo Bosnia-Italia | Ero sotto terra per il rigore sbagliato non capivo

Dopo la partita contro la Bosnia nei playoff che hanno impedito all’Italia di qualificarsi ai Mondiali, Pio Esposito ha condiviso le sue sensazioni. Il calciatore ha spiegato di essere stato molto colpito dall’errore sul rigore, descrivendo di aver provato una sensazione di smarrimento e di essere rimasto con lo sguardo fisso in un punto, come se fosse stato sotto terra.

Pio Esposito racconta le sensazioni vissute dopo aver sbagliato il rigore contro la Bosnia nei playoff che hanno determinato l'ennesima mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali: "Avevo lo sguardo fisso in un punto, ero sotto terra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pio Esposito: "Io pompato? Nessuno mi ha regalato nulla. Dopo il rigore in Bosnia ero sotto terra, poi..."“Avevo lo sguardo fisso in un punto e non riuscivo a capire che cosa fosse successo, ero sotto terra.

Pio Esposito: “Dopo il rigore fallito ero sotto terra, non riuscivo a capire cosa fosse successo”Francesco Pio Esposito è uno dei calciatori reduci dalla delusione del terzo Mondiale consecutivo che salterà l’Italia; il giovane attaccante...

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Pio Esposito rompe il silenzio dopo Bosnia-Italia: Ero sotto terra per il rigore sbagliato, non capivoPio Esposito racconta le sensazioni vissute dopo aver sbagliato il rigore contro la Bosnia nei playoff che hanno determinato l'ennesima mancata qualificazione ... fanpage.it

Pio Esposito rompe il silenzio: dura replica ai criticiL'attaccante dell'Inter è tornato a parlare dell'amara serata di Zenica, replicando alle critiche ricevute dopo il rigore sbagliato. sportal.it

Pio Esposito ha raccontato tutta la sua grande delusione per aver fallito il rigore nella gara contro la Bosnia. - facebook.com facebook

Nice interview with Pio Esposito in today's edition of Repubblica x.com