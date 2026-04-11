Pio Esposito al Corriere della Sera | Lautaro un esempio difficile riprendermi dopo Zenica Sullo scudetto e gli elogi dei media dico questo

Da internews24.com 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pio Esposito, attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di Lautaro Martinez come esempio, e ha commentato la sua difficile ripresa dopo la partita di Zenica. Ha anche affrontato il tema dello scudetto e degli elogi ricevuti dai media, condividendo le sue opinioni senza entrare in dettagli personali. La conversazione si è concentrata sui momenti chiave della sua carriera e sulle sfide recenti vissute in squadra.

di Alberto Petrosilli Pio Esposito ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera: le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter. Francesco Pio Esposito ha rilasciato una profonda intervista al Corriere della Sera, raccontando il suo primo anno in nerazzurro, il rapporto con i campioni e la voglia di riscatto dopo le recenti delusioni con l’Italia. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter LAUTARO MARTINEZ – « Lui è molto completo, ma quello che ti emoziona è la sua cattiveria, la sua passione, la fame che ha: anche in allenamento gioca come fosse la finale del Mondiale ». CATTIVERIA – « Il sangue del rione Cicerone di Castellammare di Stabia credo di portarlo sempre con me: la famosa cazzimma mi ha portato qui, dalla B alla Champions. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Pio Esposito al Corriere della Sera: «Lautaro un esempio, difficile riprendermi dopo Zenica. Sullo scudetto e gli elogi dei media dico questo»

Udinese Inter, il tandem Lautaro-Pio Esposito fa la differenza: l’analisi della vittoria nerazzurra del Corriere dello SportVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer.

Prima pagina Corriere dello Sport: “Un derby da Pio. Esposito, l’ora dello Scudetto”Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 7 marzo 2026.

Temi più discussi: Pio Esposito: Il rigore sbagliato, poi il buio. Io pompato dai media? Non ho colpe, ma nessuno mi ha regalato nulla; Pio Esposito: Dopo la Bosnia ero sotto terra, ma non smetterò di calciare i rigori; Calcio e moda: tradizione e innovazione nella collezione di Inter e Canali (e Pio Esposito si trasforma in modello); Pio Esposito: Io pompato dai media? Esagerazione, non ho colpe! Scudetto, ci crediamo.

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