Stasera alle 21.15, presso il Teatro Comunale di Laterina, si terrà lo spettacolo “Pillole di me”, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Benvenuti. Contestualmente, a Cavriglia, si svolgerà l’evento “Dragogeno”. Entrambi gli appuntamenti rappresentano un doppio impegno teatrale nella zona del Valdarno.

Doppio appuntamento teatrale in Valdarno. Stasera alle 21.15 il palco del Teatro Comunale Laterina ospiterà “ Pillole di me ”, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Alessandro Benvenuti (nella foto). Un viaggio intimo e ironico nella memoria, nella vita e nelle emozioni di uno degli artisti più amati del panorama teatrale e cinematografico italiano. “Pillole di me” è un racconto personale fatto di frammenti, riflessioni e aneddoti, dove il confine tra autobiografia e invenzione si dissolve per lasciare spazio a un dialogo diretto con il pubblico. Con il suo stile inconfondibile, Benvenuti conduce gli spettatori attraverso momenti di comicità, nostalgia e profondità, offrendo uno spettacolo capace di divertire e al tempo stesso far riflettere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Pillole di me" con Benvenuti a Laterina. "Dragogeno" a Cavriglia

Alessandro Benvenuti al Teatro Comunale di Laterina con “Pillole di me”Arezzo, 03 aprile 2026 – Sarà Alessandro Benvenuti il protagonista del prossimo appuntamento della stagione teatrale al Teatro Comunale di Laterina.

Benvenuti in scena con «Pillole di me», un viaggio tra memoria e identità al Teatro PapiniAlessandro Benvenuti torna in scena a Pieve Santo Stefano con uno spettacolo intimo e riflessivo, «Pillole di me», in programma questa sera alle ore...

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