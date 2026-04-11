Pillole di Infettivologia Pediatrica tra il concetto di rete e la presa di coscienza che il bambino non è un adulto

Si è conclusa oggi nella Sala Conferenze della Fondazione Lega del Filo d’Oro la prima edizione di “Pillole di Infettivologia Pediatrica”, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore. La giornata ha approfondito i concetti di “rete” e di attenzione alle differenze tra bambini e adulti nel campo delle malattie infettive pediatriche. La sessione ha coinvolto esperti che hanno condiviso conoscenze e esperienze sulla cura e la prevenzione delle infezioni nei bambini.

OSIMO – Si è conclusa oggi, con un’ampia partecipazione di professionisti del settore, la prima edizione di “Pillole di Infettivologia Pediatrica”, tenutasi nella Sala Conferenze della Fondazione Lega del Filo d’Oro.L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto su tematiche.🔗 Leggi su Anconatoday.it “Il mio concetto di matrimonio e il suo”: la frecciatina di Giulia De Lellis che pubblica il bacio tra Tony Effe e un altro uomoTra Instagram, storie e post, il matrimonio diventa un ping pong social per Giulia De Lellis e Tony Effe.