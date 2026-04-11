Pietro Delle Piane la verità sull’addio con Antonella Elia | Come mi ha scoperto

Pietro Delle Piane ha parlato della fine della sua relazione con Antonella Elia durante la trasmissione

Il racconto della fine di una delle relazioni più discusse del mondo dello spettacolo torna a far parlare di sé, questa volta attraverso la voce diretta di Pietro Delle Piane, ospite del programma Storie al bivio. Nel corso dell’intervista andata in onda su Rai 2, l’interprete ha ripercorso senza filtri la rottura definitiva con Antonella Elia, trasformando un racconto personale in una confessione carica di dettagli e rimpianti. Il punto di svolta, secondo quanto dichiarato dall’attore, sarebbe arrivato in seguito alla scoperta di alcune conversazioni avute con delle fan. Delle Piane ha spiegato che proprio quei messaggi hanno incrinato in modo irreversibile il rapporto con la storica compagna, aprendo una frattura che si è poi allargata fino alla separazione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Pietro Delle Piane sull’addio ad Antonella Elia: “Ha scoperto le chat con le mie fan, ora sono casto”

Pietro Delle Piane: “Antonella Elia mi accusa di business, ma ha arredato casa con le collaborazioni”Dopo il brutto epilogo del loro incontro nella Casa del Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane punta il dito contro l’ex compagna Antonella Elia:...

Delle Piane e Antonella Elia, confessione sull'addio: «Quelle chat hot con le fan, ora sono casto»