Pietrelcina nel paese di padre Pio le telecamere di Canale 5 | per tre domeniche messe in diretta tv

A Pietrelcina, paese natale di San Pio, le telecamere di Canale 5 saranno presenti per tre domeniche consecutive. Le trasmissioni in diretta partiranno alle 10 e riprenderanno nelle date del 19 e del 26 aprile. La messa sarà celebrata dalla Chiesa Madre ‘Santa Maria degli Angeli’, attirando l’attenzione dei media nazionali sulla località.

A Pietrelcina, paese natale di San Pio, si accendono i riflettori dei media nazionali: a partire da domenica prossima, e per le altre due consecutive (19 e 26 aprile), Canale 5 trasmetterà in diretta (a partire dalle 10) la Santa Messa dalla Chiesa Madre ‘Santa Maria degli Angeli’”. A renderlo noto è il sindaco Salvatore Mazzone soddisfatto della nuova iniziativa editoriale “perché testimonia che Pietrelcina continua a suscitare sempre più interesse, e non solo quello dei fedeli”. “Sono eventi – continua il primo cittadino – che aprono una ‘finestra’ importante su Pietrelcina proprio in questa stagione primaverile e che contribuirà alla crescita del turismo religioso delle aree interne della Campania, di cui il nostro comune è un simbolo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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