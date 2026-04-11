Piemonte agenda fitta in Regione | tra sanità e crisi agricola

La Regione Piemonte si appresta a vivere una settimana intensa di incontri e decisioni, con il Consiglio che si riunirà più volte per discutere questioni fondamentali. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono temi legati alla sanità e alle problematiche del settore agricolo, due ambiti che richiedono interventi immediati e specifici. Le sedute si susseguiranno nel tentativo di affrontare le sfide attuali e trovare soluzioni concrete.

Il calendario legislativo della Regione Piemonte si prepara a una settimana di intensa attività istituzionale, con una sequenza di sedute che vedrà il Consiglio riunirsi per affrontare temi cruciali che spaziano dalla sanità alla gestione del settore primario. La programmazione, che partirà lunedì 13 aprile e si protrarrà fino a giovedì 16 aprile, pone al centro dell’agenda sia l’esame di provvedimenti normativi che il confronto diretto con i rappresentanti dei lavoratori e degli agricoltori. L’attività parlamentare regionale inizierà lunedì 13 aprile alle ore 11:00 con la riunione della quarta commissione, presieduta da Luigi Icardi. Il primo punto all’ordine del giorno riguarda l’analisi del Pdl 101 relativo all’assistenza diabetologica, seguita alle 11:45 da un’audizione programmata con il Coordinamento malattie rare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte, agenda fitta in Regione: tra sanità e crisi agricola Regione Piemonte, l'agenda della Giunta Cirio: ospedali e case le priorità (live)13:30 L'assessore Riboldi ha mostrato le slide relative alla Città della salute e della scienza di Novara, dopodiché ha presentato i progetti... Ovunque ma non a Roccaraso. L’agenda fitta di Vannacci che prepara la scissione della LegaIl generale si muove fra teatri ed eventi, ma non sarà a quello organizzato dal Carroccio: "Lo avevo già annunciato".