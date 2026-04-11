Picta cala il sipario Finissage della rassegna e consegna dei premi

Oggi si conclude la rassegna di arte contemporanea Picta Romagna, che si è tenuta nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. Durante l'evento si terrà il finissage, con la consegna dei premi ai partecipanti. La manifestazione ha visto esposizioni e interventi di vari artisti europei, attirando pubblico e critici del settore. La cerimonia rappresenta l’atto finale di questa edizione della mostra.

Nel Palazzo pretorio di Terra del Sole scende oggi il sipario su Picta Romagna, Rassegna europea di arte contemporanea. Alle 17 è in programma l’ultimo atto dell’evento ideato e diretto dal maestro Giuseppe Bertolino (foto), curato dal critico d’arte Michele Govoni e promosso da Cava Forever group. Nell’occasione saranno consegnati i premi ‘ Picta Romagna – Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole ’ a personalità italiane che nel secolo scorso hanno contribuito alla divulgazione dell’arte e della cultura nelle sue innumerevoli declinazioni. E’ previsto l’intervento di numerose autorità istituzionali in rappresentanza di Regione, Provincia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Picta, cala il sipario. Finissage della rassegna e consegna dei premi Il sipario sulla rassegna d'arte Picta Romagna si apre nel ricordo della missionaria Annalena TonelliIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Venerdì alle 17 il Palazzo pretorio di Terra del Sole ospiterà il primo... Incontri di Valore, cala il sipario sulla nona edizione della rassegna letteraria creata Nicola RuoccoSi è conclusa lo scorso 10 marzo la nona edizione degli “Incontri di Valore”, la nota rassegna letteraria fondata e diretta a Pompei da Nicola Ruocco.