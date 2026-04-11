Durante la scorsa settimana, le forti piogge hanno provocato danni significativi nel Piceno, con un totale stimato di 3,5 milioni di euro. Diverse frazioni sono state isolate a causa di strade e ponti danneggiati, evidenziando la vulnerabilità delle infrastrutture locali. Le autorità stanno valutando i danni e intervenendo per ripristinare i collegamenti nelle aree colpite.

Le intense precipitazioni che hanno colpito l’area del Piceno durante la scorsa settimana hanno causato gravi danni infrastrutturali, isolando diverse frazioni e mettendo in luce la fragilità dei collegamenti viari nell’entroterra. La situazione a Roccafluvione è emblematica: i sopralluoghi hanno portato a una stima dei danni pari a circa 3,5 milioni di euro, una cifra che mette in luce l’impossibilità per un piccolo comune di gestire autonomamente tali costi senza il riconoscimento dello stato di emergenza da parte del Governo. L’impatto sul territorio e la gestione delle emergenze locali. La viabilità nell’entroterra piceno sta affrontando una fase delicata dopo le piogge che hanno messo in difficoltà diversi centri abitati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piceno ferito: 3,5 milioni di danni e frazioni isolate dal maltempo

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