Piccioni decide un brutto derby | ora l' Ars et Labor mette pressione al Mezzolara - VIDEO

Nel match tra Ars et Labor e Mesola, la squadra locale si impone con un punteggio di 1-0 grazie a un gol di Piccioni. La partita si svolge senza particolari emozioni e viene definita da alcuni come una di quelle poco impegnative, quasi da vacanza. Con questa vittoria, l’Ars et Labor mette pressione sul Mezzolara in classifica.

Minima spesa, massima resa. L’Ars et Labor batte il Mesola 1-0 (gol di Piccioni) in una partita che definire ‘da vacanza’ è quasi un complimento. Ritmi bassi e pochissime occasioni bastano, comunque, agli uomini di Parlato per espugnare il terreno di gioco del fanalino di coda e mettere un po’ di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Comacchiese-Ars et Labor 0-1: finisce qui, Piccioni decide il derby a 4' dalla fine - DIRETTA e VIDEO

Ars et Labor: Piccioni sblocca il match, +13 alla capolista Mezzolara.Ars et Labor, una vittoria al cardiopalma al Mazza e la pressione sulle spalle L’Ars et Labor è riuscita a sbloccare il match contro l’Osteria Grande...