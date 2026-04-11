Secondo fonti interne alla squadra, i piloti Lando Norris e Oscar Piastri hanno superato le divergenze nate durante la stagione 2025. Dopo una fase di tensioni e confronti, i due stanno lavorando insieme con maggiore coordinamento, cercando di migliorare le prestazioni della McLaren nelle gare recenti. La collaborazione tra i due sembra aver portato a un nuovo approccio nel team, con risultati più equilibrati in pista.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Lando Norris e Oscar Piastri stanno mostrando un nuovo spirito di collaborazione questa stagione, unendo le forze per affrontare le sfide che hanno frenato la McLaren nelle ultime gare. Lo scorso campionato ha visto Norris e Piastri contrapporsi in una serrata corsa per il titolo, con Norris che ha prevalso. Tuttavia, le prestazioni del debuttante Piastri hanno dimostrato che si tratta di un talento serio con un futuro promettente. Nonostante i segnali di tensione all’interno del team, entrambi i piloti hanno mostrato una determinazione incrollabile nel competere l’uno contro l’altro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Piastri e Norris superano le divergenze dopo la battaglia del 2025, rivelano fonti McLaren.

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