Piano Archi e Stazione | il bilancio di 3 mesi e mezzo di controlli

Da circa tre mesi e mezzo, la polizia effettua controlli settimanali nelle zone di Piano, Archi e nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona. Le operazioni coinvolgono le aree più frequentate e sono state programmate in modo regolare per monitorare la situazione sul territorio. Durante queste attività, le autorità hanno svolto verifiche e interventi per garantire la sicurezza pubblica nelle zone interessate.

ANCONA – Proseguono i controlli settimanali della polizia nei quartieri Piano e Archi e nei paraggi della stazione ferroviaria.In questa occasione il servizio è stato svolto da mercoledì 8 a oggi, sabato 11 aprile. Ciò ha permesso di identificare 78 persone e di controllare 46 veicoli. "Leggi le.🔗 Leggi su Anconatoday.it Controlli al Piano, Archi e stazione. Polizia nei negozi e in strada: un 30enne espulso dal PaeseIl servizio da parte della Questura di Ancona è stato messo in campo nelle giornate di ieri venerdì 27 e di oggi sabato 28 marzo, mediante una...