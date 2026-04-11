Piano Archi e Stazione | il bilancio di 3 mesi e mezzo di controlli

Da circa tre mesi e mezzo, le forze dell'ordine effettuano controlli settimanali nelle aree di Piano, Archi e nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona. Questa attività di monitoraggio si concentra sulle zone più frequentate e mira a garantire la sicurezza pubblica, con controlli che coinvolgono cittadini e attività commerciali locali. Le operazioni sono continuate senza interruzioni nel corso di questo periodo.

ANCONA – Proseguono i controlli settimanali della polizia nei quartieri Piano e Archi e nei paraggi della stazione ferroviaria.In questa occasione il servizio è stato svolto da mercoledì 8 a oggi, sabato 11 aprile. Ciò ha permesso di identificare 78 persone e di controllare 46 veicoli. "Leggi le.🔗 Leggi su Anconatoday.it Controlli al Piano, Archi e stazione. Polizia nei negozi e in strada: un 30enne espulso dal PaeseIl servizio da parte della Questura di Ancona è stato messo in campo nelle giornate di ieri venerdì 27 e di oggi sabato 28 marzo, mediante una...