Petrolio e sovranità | Milei Regno Unito e Israele al centro del caso Malvinas

La disputa sulle isole Malvinas torna a essere al centro del dibattito tra Argentina, Regno Unito e Israele. La questione riguarda il controllo delle isole, che ha portato a un conflitto armato nel 1982 e rimane un tema delicato nelle relazioni internazionali. Recentemente, si sono verificati nuovi sviluppi legali e diplomatici che coinvolgono le parti coinvolte, con focus sulla sovranità e le tensioni tra i vari attori.

La “questione Malvinas” continua a riproporsi nella storia argentina. Nel 1982 la guerra per il controllo dell’arcipelago situato nell’Atlantico del Sud si concluse con la vittoria dei britannici, portando alla caduta della dittatura militare nel Paese sudamericano e rafforzando il governo della “lady di ferro” Margaret Thatcher nel Regno Unito. A distanza di 44 anni, tuttavia, la disputa di sovranità non è affatto chiusa: le MalvinasFalkland sono amministrate da Londra come territorio d’Oltremare, ma l’Argentina ne rivendica la sovranità e la controversia resta formalmente aperta alle Nazioni Unite, spostandosi ora da un piano prettamente militare a uno più strettamente economico, legato alle riserve di petrolio delle isole.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Petrolio e sovranità: Milei, Regno Unito e Israele al centro del caso Malvinas Caso Epstein: arrestato l’ex principe Andrea, fratello di re Carlo del Regno UnitoAndrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea del Regno Unito, è stato arrestato oggi con l’accusa di “cattiva condotta nell’esercizio della sua... Leggi anche: Caso Epstein, nuove tensioni nel Regno Unito