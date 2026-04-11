Stasera, sabato 11 aprile, torna in onda alle 20 il programma di interviste biografiche

Peter Gomez torna questa sera, sabato 11 aprile, con un nuovo appuntamento de La Confessione, il programma di interviste biografiche a personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport, in onda alle 20.15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti dell’11 aprile 2026. La nuova puntata si apre con un’intervista a Marco Damilano, volto di Rai 3 con Il Cavallo e la Torre, la striscia informativa in onda ogni sera dal lunedì al venerdì prima di Un Posto al Sole. Il giornalista sarà chiamato ad analizzare gli attuali scenari di guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, all’indomani di una tregua che appare molto fragile, dando spazio anche ad aneddoti sulla sua carriera.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Peter Gomez confessa Fabio Volo e Marco Damilano

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