Pescia riaccende i motori | torna la Toscana Auto Collection

A Pescia si prepara una nuova edizione di Toscana Auto Collection, l’evento dedicato al collezionismo meccanico. L’appuntamento si svolgerà il 18 e 19 aprile nell’ex mercato dei fiori di via Amendola, attirando appassionati e collezionisti. La manifestazione prevede esposizioni di veicoli storici e d’epoca, offrendo l’opportunità di ammirare diverse vetture in un contesto dedicato agli amanti del settore.

L’appuntamento con il collezionismo meccanico torna a Pescia il prossimo 18 e 19 aprile, quando la Toscana Auto Collection riaprirà le porte presso l’ex mercato dei fiori di via Amendola. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Pinocchio 3000, trasformerà la città in un polo di riferimento per gli appassionati di veicoli d’epoca, attirando espositori stranieri e visitatori in cerca di pezzi storici e ricambi originali. Un ritorno alle origini dopo le interruzioni degli ultimi anni. La ripresa dell’evento segna la fine di un periodo di incertezza per la manifestazione. L’ultima grande edizione si era conclusa nel marzo del 2019 presso la medesima struttura di via Amendola. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescia riaccende i motori: torna la Toscana Auto Collection Toscana Auto Collection. Tutto il fascino dei motoriPISTOIA È diventata oramai una piacevole tradizione e, dopo il successo riscosso in tutti i vari appuntamenti dei mesi scorsi, ritorna al centro... Termoli riaccende i motori. Cancellata la GigafactoryIl ribaltone deciso da Antonio Filosa, rispetto alle strategie deleterie del “tutto elettrico” - ammonta a 22,2 miliardi di oneri il conto da pagare... Passione motori, c’è Toscana Auto CollectionTutto pronto per l’edizione autunnale di ’Toscana Auto Collection’ che, come oramai da tradizione, sarà ospitata al centro fiere ’La Cattedrale’ di via Pertini nella giornata di oggi sabato 15 e ... lanazione.it Toscana Auto Collection. Tutto il fascino dei motoriPISTOIA È diventata oramai una piacevole tradizione e, dopo il successo riscosso in tutti i vari appuntamenti dei mesi scorsi, ritorna al centro fiere La Cattedrale la prima edizione del 2026 di ... lanazione.it