pesaro ospita trieste e cerca la vittoria

Oggi al campo Crinelli di Pesaro si disputa la partita tra Pesaro e Trieste, in occasione della seconda giornata di Serie A Silver. La squadra di casa cerca una vittoria per mantenere vivo il sogno di proseguire la serie positiva iniziata da oltre due stagioni, mentre gli avversari arrivano con l’obiettivo di ottenere un risultato favorevole. La gara si svolge nel tardo pomeriggio, senza ulteriori dettagli sul risultato finale.

Vincere per non svegliarsi da un sogno che prosegue da oltre due stagioni. Oggi al Crinelli Pesaro Baseball ospiterà Alpina Trieste, per la seconda giornata di Serie A Silver. Gara 1 alle 15:00, gara 2 alle 20:00. Dopo due promozioni consecutive i pesaresi ambiscono a fare la voce grossa anche in serie A, riagguantata sette anni dopo l’ultima volta. Sabato scorso, sempre al Crinelli, si sono imposti sia in gara 1 che in gara 2 contro i Falcons di Torre Pedrera e oggi sognano il bis. Per ottenerlo il presidente Cristiano Crinelli si appella ai tifosi: "Ci prepariamo ad una sfida entusiasmante contro una squadra molto vivace e preparata. Noi ci riteniamo pronti e confidiamo sul sostegno del pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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