Perugia scattano i controlli con chiusura e sanzioni per i locali

A Perugia, sono stati avviati controlli nei locali del centro città, con l’applicazione di sanzioni e chiusure. In risposta alle proteste dei residenti di via della Viola e via Alessi, le autorità hanno verificato le attività commerciali, anche in seguito alle nuove norme introdotte dopo la tragedia di Crans Montana. Durante le operazioni, un locale è stato chiuso e sono state applicate sanzioni amministrative.

Scattano i sigilli in centro. Dopo le proteste dei residenti della zona di via della Viola e di via Alessi per una situazione che era diventata, a loro dire, ingestibile, sono stati fatti i controlli (anche alla luce delle nuove norme dopo la tragedia di Crans Montana) e un locale è stato chiuso.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Controlli nei locali tra carenze igieniche e animali infestanti: scattano chiusure, sanzioni e sequestriSi sono conclusi con sanzioni, sequestri e chiusure i controlli dei carabinieri e di Asl 3 in cinque locali di Genova. Controlli nelle zone della movida a Bari, irregolarità per due locali: scattano le sanzioniLa Polizia Locale ha revocato l'autorizzazione di attività di pubblico intrattenimento per due attività, a seguito di controlli nelle varie strutture...