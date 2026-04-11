Perugia oltre 600 firme in pochi giorni per il presidio veterinario pubblico gratuito
In Umbria si sta diffondendo una petizione per chiedere l’attivazione di un presidio veterinario pubblico e gratuito. In pochi giorni, sulla piattaforma Change, sono state raccolte oltre 600 firme da parte di cittadini che si sono mostrati interessati alla proposta. La campagna di sensibilizzazione riguarda la necessità di garantire servizi veterinari accessibili a tutti, senza costi aggiuntivi. La richiesta si focalizza sulla creazione di un punto di riferimento sanitario per gli animali nella regione.
Decolla la mobilitazione per un presidio veterinario pubblico e gratuito in Umbria. In pochi giorni, la raccolta firme avviata sulla piattaforma Change.org ha già superato le 600 adesioni, un dato che conferma quanto il tema sia sentito dalla popolazione e quanto l'esigenza di cure veterinarie.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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