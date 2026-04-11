Periferie audizione del ministro Schillaci

Martedì 14 aprile, nella sede della Commissione parlamentare, si terrà un’audizione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci. L’incontro si svolgerà nell’aula del IV piano di Palazzo San Macuto e riguarderà le condizioni di sicurezza e il degrado delle periferie urbane. La sessione è pubblica e aperta alla stampa, con l’obiettivo di approfondire le problematiche legate alle aree periferiche delle città.

ROMA – Martedì 14 aprile, presso l’aula del IV piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolgerà l’audizione del Ministro della Salute, Orazio Schillaci (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv a partire dalle ore 12. L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Periferie, audizione del ministro Schillaci Monaldi, il ministro Schillaci vicino alla famiglia del bimbo“Il parere negativo a un nuovo intervento espresso dal comitato di esperti riunito all’ospedale Monaldi scrive un epilogo diverso da quello che tutti... Copasir, audizione del ministro Urso martedì 17 febbraioROMA – Martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 14, presso l’aula del VI piano di Palazzo San Macuto, il Comitato parlamentare per la sicurezza della...