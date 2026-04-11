Perde il controllo del motorino e finisce a terra 16enne in codice rosso

Un giovane di 16 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo del motorino e essere caduto a terra in via San Martino alla Palma, nel Comune di Scandicci. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 aprile, e il ragazzo è stato soccorso in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gli accertamenti.

Incidente in motorino, grave un ragazzo di 16 anni. Il fatto, secondo quanto riportato da La Nazione, sarebbe avvenuto nel corso della giornata di ieri, venerdì 10 aprile, in via San Martino alla Palma nel Comune di Scandicci. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo si stava dirigendo verso.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Adrara, perde il controllo della moto e sbatte la testa: 17enne in codice rosso al Papa GiovanniL’allarme è scattato immediatamente dopo le 9 di lunedì 6 aprile ad Adrara San Martino.