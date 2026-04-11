Sempre più genitori si interrogano sui rischi di far vedere ai bambini programmi e film pensati per un pubblico adulto, alla luce della vasta offerta di contenuti facilmente accessibili online. La facilità con cui i più giovani possono fruire di serie e cartoni non adatti alla loro età solleva dubbi sulle possibili conseguenze, spostando l’attenzione sulla necessità di scegliere con attenzione cosa lasciar vedere ai più piccoli.

La grande, immensa produzione di film, serie e cartoni, come il loro facile accesso, pone un grande problema a noi genitori: l’esposizione dei nostri figlifiglie a contenti non adatti per età. L’accesso ai contenuti visivi è oggi più immediato che mai: serie, film, video online e cartoni animati sono disponibili con un semplice clic e spesso i bambini vi entrano in contatto molto prima di quanto accadesse in passato. In questo scenario, molti genitori si trovano a chiedersi se sia davvero un problema permettere ai più piccoli di guardare film, serie e cosi via pensati per un pubblico più adulto. I bambini, da canto loro, sono sempre particolarmente curiosi e spesso insistono per guardare ciò di cui sentono parlare, anche se non sempre sono in grado di comprendere alcuni di questi contenuti.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché non far guardare ai bambini film e serie “da grandi”, secondo l’esperta

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