Alla fine di gennaio, un'esplosione ha scosso il quartiere Sher-e-Naw di Kabul, causando danni e paura tra i residenti. L’attacco è attribuito a gruppi affiliati all’ISIS-K, attivi nella regione dell’Asia centrale. Le motivazioni di questi attacchi sembrano connesse a interessi strategici e geopolitici, coinvolgendo anche la presenza cinese nella zona. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni e conflitti che coinvolgono diversi attori nella regione.

Alla fine dei gennaio un forte boato ha squarciato la quiete del quartiere Sher-e-Naw di Kabul, capitale dell’ Afghanistan. Un ristorante cinese è saltato in aria provocando la morte di sette persone e il ferimento di altre 25. L’episodio è stato subito rivendicato dall’ Isis-K: un attentatore suicida è entrato nel locale azionando il proprio giubbotto esplosivo in risposta, ed è questo l’aspetto più rilevante, ai “crescenti crimini commessi dal governo cinese contro gli uiguri “. Il comunicato del gruppo terroristico comprendeva poi un’ulteriore minaccia indirizzata ai cittadini cinesi presenti nel Paese. Cosa sta succedendo? Semplice: la branca afghana dello Stato Islamico sta intensificando gli attacchi contro i simboli della presenza cinese in Afghanistan. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Perché l’Isis-K colpisce gli interessi cinesi in Asia centrale. E a chi conviene…

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