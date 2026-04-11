Recentemente, un esponente di un partito di governo ha espresso la convinzione che i conservatori italiani mantengano un orientamento fortemente occidentale. La sua analisi si concentra sul fatto che l’Occidente si sostiene su due pilastri principali, europei e nordamericani, e che la mancanza di una direzione comune tra queste due parti può compromettere la coesione dell’intera area. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto pubblico, evidenziando le differenze di vedute tra le componenti conservatrici.

L’Occidente si poggia su due gambe, quella europea e quella nordamericana. Se le due gambe non si muovono nella stessa direzione, l’Occidente è destinato alla paralisi. E, in ultima analisi, all’irrilevanza. Perché serve partire dalle parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, pronunciate due giorni fa in Parlamento? Perché c’è ancora in Italia chi non nasconde di preferire altre gambe e altre alleanze. Si prenda la questione del gas e dell’approvvigionamento energetico, in un quadro internazionale particolarmente critico. Durante il dibattito, Giuseppe Conte ha chiesto di riaprire i rubinetti del gas russo. Ma, come è evidente, parliamo di una proposta tutt’altro che neutra o indifferente.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché i conservatori italiani sono testardamente occidentali. L’intervento di Menia (FdI)

Meloni: “Niente rimpasto né voto anticipato. Noi testardamente occidentali. Se la crisi di Hormuz prosegue, sospendere il Patto di Stabilità”“Il Governo c’è, resterà in carica fino alla fine del suo mandato: non c’è alcuna intenzione di fare un rimpasto né di andare a elezioni anticipate”.

L’intervento di Fantozzi (FdI) “Perché votare sì al referendum costituzionale sulla giustizia”Fantozzi Senza entrare nel merito delle tante scorrettezze che si sono viste di recente anche a Lucca, con protagonista la scuola, che dovrebbe...