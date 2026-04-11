per il 2029 o 2031 mondiali roma si candida e spera

La Federazione italiana di Atletica Leggera ha inviato alla World Athletics la candidatura di Roma per ospitare i Campionati del Mondo tra il 2029 e il 2031. La richiesta riguarda una delle principali manifestazioni internazionali di atletica leggera e si inserisce nel processo di selezione gestito dall’organizzazione mondiale. La decisione finale sui luoghi delle competizioni verrà presa nei prossimi anni, dopo le valutazioni e le analisi tecniche.

La Federazione italiana di Atletica Leggera ha trasmesso alla World Athletics la candidatura di Roma per l’organizzazione dei Campionati del Mondo del 2029-2031. Il progetto è stato ritenuto valido dal governo, che tramite il ministro dello Sport Andrea Abodi ha prodotto una lettera di sostegno. Le città candidate all’organizzazione dei Mondiali avranno tempo fino al 5 agosto per completare la documentazione, incluse le garanzie di sostenibilità economica. A settembre la scelta della città che organizzerà la rassegna iridata. L’Italia ha ospitato solo una volta i Campionati del Mondo, nel 1987, all’Olimpico di Roma. Lo stesso impianto che era già stato in precedenza teatro dei Giochi del 1960 e degli Europei del 1974; e che, meno di due anni fa, ha fatto nuovamente da cornice alla massima rassegna continentale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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