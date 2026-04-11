Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa nell’ultimo anno no Ecco i numeri veri e le esigenze di ReArm Ue che hanno convinto Giorgia Meloni a cambiare Roberto Cingolani

Negli ultimi due anni, il titolo di Leonardo ha registrato un incremento significativo in borsa, arrivando a crescere del 33,09% tra il 7 aprile 2025 e il 7 aprile 2026. Tuttavia, nell’ultimo anno, questa tendenza si è invertita e il titolo non ha più raggiunto i valori record precedenti. La decisione di modificare la guida dell’azienda è stata presa dopo le esigenze di ReArm Ue, che hanno portato alla sostituzione di Roberto Cingolani.

Il titolo di Leonardo spa nell’ultimo anno è cresciuto del 33,09% in borsa. L’intervallo preso a riferimento è 7 aprile 2025- 7 aprile 2026 per escludere i giorni in cui si è diffusa la notizia della mancata conferma del capo azienda, Roberto Cingolani. Il risultato è certamente buono, ma nello stesso periodo l’indice Stoxx Europe target defence è salito del 47,92%. Fra i dieci principali titoli che compongono quell’indice nel periodo Leonardo è al sesto posto per crescita di valore. Hanno fatto meglio il gruppo aerospaziale turco (+223,72%), i britannici di Babcock international (+91,77%), e di Rolls Royce holding (+79,59%) e anche gli svedesi di Saab AB (+47,61%) e i britannici di Bae Systems (+40,54%).🔗 Leggi su Open.online

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