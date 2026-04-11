Per chi vuole ridere di un passato che non è del tutto finito

Un film che mescola umorismo e critica sociale, raccontando le avventure di un protagonista alle prese con un passato ancora presente. La commedia satirica, diretta da Manuel Gómez Pereira, vede tra i protagonisti un attore noto che si cimenta in un ruolo che combina gag e riflessione. La pellicola invita a riflettere sulle derive storiche attraverso un tono leggero e farsesco, offrendo uno sguardo ironico su temi complessi.

A CENA CON IL DITTATORE Genere: commedia satirico farsesca Regia: Manuel Gómez Pereira. Con Mario Casas, Alberto San Juan, Asier Etxeandia, Nora Hernández, Oscar Lasarte, MartÍn Páez, Elvira Minguez Il Diavolo veste Prada 2, finalmente il trailer ufficiale (e Miranda è più gelida che mai) X Leggi anche › “Lo straniero” di François Ozon, la recensione di Paolo Mereghetti Come si fanno i conti con un passato che fatica a essere del tutto cancellato? Anche recuperando una pièce che aveva impiegato dieci anni ad arrivare sulle scene – dal 1998 quando La cena de los generales era stata scritta fino al 2008 quando finalmente aveva avuto la sua “prima” – e ritrovando attraverso i suoi personaggi lo spirito di una Spagna che nonostante tutto non voleva (e non vuole) abbassare la testa.🔗 Leggi su Iodonna.it

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ENTRIAMO IN UN MC DONALD ALLE 3 DI NOTTE E INCONTRIAMO…