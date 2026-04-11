Pensieri e sintomi dell’Apocalisse

Qualche giorno fa, un ex presidente ha fatto un’affermazione che ha attirato l’attenzione: ha dichiarato che in poche ore avrebbe posto fine a una civiltà, attualmente sotto il controllo di un governo iraniano. La sua dichiarazione è arrivata senza preavviso e ha suscitato discussioni sul tono e sulla natura delle sue parole. Le sue parole sono state interpretate come un richiamo a eventi di grande portata, anche se non sono stati forniti dettagli concreti o piani ufficiali.

L’ultima versione regressiva del linguaggio apocalittico l’ha percorsa Donald Trump, alcuni giorni fa, quando ha dichiarato, tra il lusco e il brusco, che nel giro di poche ore avrebbe posto fine a una civiltà, quella che oggi è momentaneamente “occupata” dagli Ayatollah iraniani. Bei tempi, quando nel 538 a.C. il re persiano Ciro liberava gli Ebrei deportati a Babilonia nel 597 a. C. da Nabucodonosor, il Nabucco verdiano. Ma, per tornare nel nostro secolo, perché sono ritornate nel nostro linguaggio parole quali “Apocalisse” o “Katéch?n”? La Storia, una maestra che da sempre si trova davanti scolari troppo distratti, ci racconta che quando gli uomini attraversano “epoche di cambiamento” – o “di cambiamento d’epoca”, come suggeriva Papa Francesco – i loro pensieri entrano in fibrillazione, compaiono pensieri e parole apocalittici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Il Nobel Parisi a La7 commenta l’inquietante aggiornamento dell’orologio dell’Apocalisse: “Attacco nucleare tattico in Italia causerebbe 5 milioni di morti”L’Orologio dell’Apocalisse avanza fino a 85 secondi dalla mezzanotte, cioè dalla fine del mondo, il punto più vicino alla catastrofe mai raggiunto... Leggi anche: Pensieri e contraddizioni dell'imperatore filosofo 3 sintomi di una cattiva escatologia. David Théry Argomenti più discussi: Cosa significa quando la stanchezza non scompare nemmeno dopo il riposo del weekend, secondo la psicologia; Amiloidosi ereditaria: la medicina narrativa dà voce ai pazienti; Eliana Liotta tra alimentazione e pensiero: La mente radiosa, il ruolo del cibo nel benessere fisico e psichico; Usa, perdita capelli: in aumento le richieste del farmaco finasteride. Pensieri e sintomi dell’ApocalisseIl ritorno del pensiero apocalittico è ciclico. Senza riandare fino ai tempi di Isaia, che parlava a nome del popolo ebraico sconvolto dalla distruzione del Tempio ... bergamonews.it Lasciamo andare i pensieri... E tempo di sognare... A domani buonanotte e sogni d'oro Corso Italia Genova - facebook.com facebook Sembra banale dirlo, ma i pensieri positivi cacciano via quelli negativi. Il sorriso è un ottimo rimedio per aiutare a risolvere i problemi. lamentarsi a che serve Meglio concentrarsi sulla soluzione piuttosto che sulla difficoltà. E chissà che poi.. Buongiorno a tutte x.com