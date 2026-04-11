Un esperto di mercato ha analizzato le recenti mosse dell’Inter nel settore difensivo. Secondo le sue dichiarazioni, Muharemovic e Solet sono tra i nomi più caldi sulla lista dei possibili acquisti. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto difensivo, con alcuni giocatori che risultano particolarmente in cima alle preferenze. La situazione rimane in evoluzione, con trattative che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane.

di Alberto Petrosilli Pedullà, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sulle mosse dell’Inter per la difesa: Muharemovic e Solet obiettivi caldi. L’ Inter di Cristian Chivu accelera sulla programmazione del 2026. Mentre la squadra si prepara alla sfida decisiva di domani contro il Como, la proprietà Oaktree e la dirigenza stanno tessendo le trame per una difesa profondamente rinnovata. Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, intervenuto sul proprio canale YouTube, i nerazzurri starebbero lavorando a un doppio colpo per inaugurare un nuovo ciclo. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter PAROLE – « L’Inter sta facendo delle mosse molto intelligenti per il futuro.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pedullà spiega: «Muharemovic e non solo. I nerazzurri hanno anche questo nome sul taccuino»

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