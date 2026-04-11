Pd Umbria via libera alla relazione del segretario | Ora rafforzare la coalizione
La Direzione regionale del Partito Democratico dell’Umbria si è riunita ieri presso il Decò Hotel di Perugia. Durante l'incontro si è approvata la relazione del segretario, che ha evidenziato la necessità di rafforzare la coalizione politica locale. La discussione ha riguardato anche la situazione politica internazionale, nazionale e regionale, con un focus particolare sull’esito del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.
La Direzione regionale del Partito democratico dell’Umbria si è riunita ieri, presso il Decò Hotel di Perugia, per fare il punto sulla situazione politica internazionale, nazionale e regionale, con particolare attenzione all'esito del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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