Pd Umbria via libera alla relazione del segretario | Ora rafforzare la coalizione

La Direzione regionale del Partito Democratico dell’Umbria si è riunita ieri presso il Decò Hotel di Perugia. Durante l'incontro si è approvata la relazione del segretario, che ha evidenziato la necessità di rafforzare la coalizione politica locale. La discussione ha riguardato anche la situazione politica internazionale, nazionale e regionale, con un focus particolare sull’esito del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.