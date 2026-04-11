PD in crisi | Schlein isolata e la sfida di Salis per il primato

Il Partito Democratico si trova ad affrontare una crisi interna che ha portato a una divisione significativa tra i membri del partito. La leader è rimasta senza alleati di peso e si trova a dover gestire una situazione complicata. Contestualmente, si svolge una sfida tra due candidati per ottenere il primato all’interno del partito, con uno di essi in forte crescita nel supporto tra gli iscritti.

Il Partito Democratico affronta una frattura interna senza precedenti che mette in discussione la tenuta della leadership attuale. Mentre a Napoli si svolge un importante convegno celebrativo dei cento anni degli scritti di Gramsci sulla questione meridionale, la segretaria Elly Schlein si ritrova isolata rispetto ai vertici storici del movimento, con l’emergere di nuove figure capaci di sfidare il suo primato nel campo progressista. L’isolamento al Nazareno e la sfida di Genova. La strategia politica di Elly Schlein sembra aver incontrato un ostacolo interno imprevisto. Sebbene per mesi la segreteria abbia puntato sulla necessità di ricomporre una coalizione precedentemente frammentata, oggi la realtà mostra un partito dove le correnti contrarie alla segretaria superano numericamente quelle favorevoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PD in crisi: Schlein isolata e la sfida di Salis per il primato La Schlein isolata dentro il partito. Spunta Silvia Salis: "Io anti Meloni"Vorrebbe essere lei la leader del centrosinistra ma ogni giorno qualcuno le impedisce di poterlo dire. Pd, il pranzo segreto tra Silvia Salis e Franceschini: nel mirino c'è SchleinDopo la vittoria del referendum sulla giustizia, il Pd si prepara ad affrontare la partita più importante in vista delle prossime elezioni politiche. Temi più discussi: Il confronto di Schlein sul costo dell’energia non sta in piedi; Meloni nel Golfo: Se la crisi peggiora a rischio energia. Schlein: Subalternità a Trump fa danni; Pd, il rebus primarie: Schlein tra il sorpasso di Conte e il fantasma del Papa Straniero; Meloni: Alla Camera insulti e demagogia. Schlein: La sfida l’hai già persa. Sondaggi politici 2026 | Primarie Campo largo: Conte 60% ‘apre’ crisi Pd, Salis-Bersani alternative a SchleinSondaggi politici di Eumetra sulle Primarie del Campo largo: Conte con percentuali bulgare batterebbe Schlein. Chi è in lizza (e chi meno) ... ilsussidiario.net Meloni in Parlamento oggi: l'informativa in direttaL’informativa della premier: Se crisi in Iran peggiora, sospendere il Patto di stabilità. No a lezioni di antimafia. La replica delle opposizioni. Conte: ... repubblica.it Conte supera Schlein nei sondaggi: il corto muso che inguaia il Pd Il sondaggio Tecné-Dire: Pd al 22% ma il leader del M5s vincerebbe le primarie. Il centrodestra avanti dello 0,9%. La partita si decide al centro con Calenda o a destra con Vannacci... - facebook.com facebook Ma in realtà non c’è niente di nuovo. L’unica cosa che conta è che Schlein e Conte, con Bonelli e Fratoianni, si mettano d’accordo su cosa vogliono fare e su come farlo. Qualunque percorso si decida dovrà essere trasparente e dichiarato ai cittadini italiani: 3/ x.com