Paziente psichiatrico fugge dal Papardo e viene travolto da un' auto

Un paziente psichiatrico che era stato ricoverato in un ospedale è fuggito nella notte. Dopo aver lasciato la struttura, ha trascorso diverse ore camminando lungo la strada statale 113. Intorno alle prime ore del mattino, l’uomo è stato investito da un veicolo mentre si trovava sulla carreggiata. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ha lasciato l'ospedale in piena notte e, dopo aver vagato per ore, è stato travolto da un'auto sulla Statale 113. È quanto accaduto ieri mattina a un 34enne messinese che ha riportato gravi ferite agli arti inferiori in seguito all'incidente. E adesso i parenti chiedono accertamenti su quanto.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Perde una valigia dal portapacchi, si ferma per recuperarla e viene travolto da un’auto: dramma sull’A19L’incidente mortale in direzione Catania dell'autostrada A19: un uomo era sceso dalla sua auto per recuperare una valigia che era finita in strada ed...