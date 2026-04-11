Paura in A4 auto si schianta contro barriera Milano Est e si ribalta

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente lungo l’autostrada A4, all’altezza di Milano Est. Un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro la barriera di sicurezza, ribaltandosi successivamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le operazioni di messa in sicurezza. Non sono state fornite ancora dettagli sulle eventuali conseguenze per i passeggeri coinvolti.

Monza, 11 aprile 2026 – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Milano, all’altezza della barriera di Milano Est. L’allarme è scattato poco prima delle 17 di oggi, sabato 11 aprile, sull’autostrada A4 Venezia-Torino quando un’auto si è ribaltata dopo essersi scontrata contro il casello autostradale della barriera di Milano Est. L’allarme sull’autostrada A4 a Monza. L'incidente è avvenuto all'altezza di Monza, lungo l'autostrada A4 in direzione Torino. Sul posto Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato un’ambulanza e un’automedica, accorse sul luogo dell’impatto in codice rosso (quello di massima criticità). I sanitari hanno soccorso un uomo di 36 anni che si trovava alla guida della quattro ruote.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paura in A4, auto si schianta contro barriera Milano Est e si ribalta Incidente, si schianta contro un'auto parcheggiata e poi si ribaltaPerde il controllo dell’auto, si schianta contro una macchina parcheggiata a bordo strada e poi si ribalta. Leggi anche: Si schianta contro un'auto ferma all'incrocio e si ribalta