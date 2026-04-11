Patto a cinque per il nuovo sindaco | il Centrodestra si compatta ma esclude la Dc
Cinque forze politiche si sono alleate per sostenere il nuovo sindaco di Agrigento, escludendo la Democrazia Cristiana. I rappresentanti di Forza Italia, Mpa – Grande Sicilia, Udc e Fratelli d’Italia hanno annunciato ufficialmente la creazione di questa coalizione. L’accordo riguarda la scelta della guida amministrativa della città e vede il centrodestra unito, senza la partecipazione dei democratici cristiani.
Patto a cinque. Patto senza la Democrazia Cristiana. I coordinatori regionali di Forza Italia, Mpa – Grande Sicilia e Udc, insieme al commissario di Fratelli d’Italia, hanno ufficializzato la nascita di una coalizione politica per la guida di Agrigento. Il perimetro dell'alleanza, definito dopo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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