Patto a cinque per il nuovo sindaco | il Centrodestra si compatta ma esclude la Dc

Cinque forze politiche si sono alleate per sostenere il nuovo sindaco di Agrigento, escludendo la Democrazia Cristiana. I rappresentanti di Forza Italia, Mpa – Grande Sicilia, Udc e Fratelli d’Italia hanno annunciato ufficialmente la creazione di questa coalizione. L’accordo riguarda la scelta della guida amministrativa della città e vede il centrodestra unito, senza la partecipazione dei democratici cristiani.