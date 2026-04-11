Durante la giornata di Pasquetta, al Parco De Mita si sono verificati episodi di tensione tra i cittadini e le forze dell'ordine. Alcuni presenti hanno riferito di perquisizioni considerate illegali e di comportamenti che hanno limitato arbitrariamente le libertà individuali. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i visitatori, che hanno assistito a un clima di confusione e disagio all’interno dell’area pubblica.

L’atmosfera di festa tipica della Pasquetta si è trasformata in un clima di forte tensione al Parco De Mita, dove diversi cittadini hanno denunciato episodi di vessazione e limitazioni arbitrarie dei propri diritti. La giornata, che avrebbe dovuto celebrare la socialità in uno spazio pubblico, è stata segnata da perquisizioni non autorizzate e divieti che hanno coinvolto anche l’accesso a beni essenziali come l’acqua, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Dinamiche di controllo e tensioni al varco d’ingresso. Le testimonianze raccolte descrivono una gestione degli accessi all’area verde caratterizzata da metodi eccessivamente rigidi da parte del personale di vigilanza privata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasquetta al Parco De Mita: caos e perquisizioni illegali tra i cittadini

Pasquetta, al Parco De Mita si entrerà senza biglietto: “Un risultato è stato raggiunto”“Se l’Assessore alle Attività Produttive ancora non ha risposto alla mia interrogazione, almeno un risultato è stato raggiunto: il giorno di...

Pasquetta al Parco De Mita, scoppia il caso: ingresso a pagamento in un’area pubblica, interrogazione urgenteTempo di lettura: 2 minuti“Per il prossimo lunedì di Pasquetta pare sia stato organizzato un evento, anche musicale, nel Parco comunale De Mita...