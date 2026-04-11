Partiti | Giuseppe Colecchia rientra nella sezione pisana della Lega

Giuseppe Colecchia è tornato a far parte della Lega, entrando nella sezione pisana del partito. Colecchia, già consigliere comunale nella precedente amministrazione e presidente della Commissione Bilancio, aveva già avuto un ruolo attivo all’interno del partito in passato. La sua riunione con la sezione locale segna un ritorno dopo un periodo di assenza.