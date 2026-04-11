Partiti | Giuseppe Colecchia rientra nella sezione pisana della Lega
Giuseppe Colecchia è tornato a far parte della Lega, entrando nella sezione pisana del partito. Colecchia, già consigliere comunale nella precedente amministrazione e presidente della Commissione Bilancio, aveva già avuto un ruolo attivo all’interno del partito in passato. La sua riunione con la sezione locale segna un ritorno dopo un periodo di assenza.
Rientro di peso nella Lega, Giuseppe Colecchia, già consigliere comunale nella scorsa consiliatura e presidente della Commissione Bilancio, torna a far parte del partito. Un ritorno accolto con soddisfazione dai vertici locali, che sottolineano il valore politico e amministrativo della scelta.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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