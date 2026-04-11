Partiti | Giuseppe Colecchia rientra nella sezione pisana della Lega

Giuseppe Colecchia è tornato a far parte della sezione pisana della Lega. Già consigliere comunale durante la precedente consiliatura e presidente della Commissione Bilancio, Colecchia aveva lasciato il partito in passato. Ora il suo rientro è stato ufficializzato, rafforzando la presenza della Lega sul territorio. La sua esperienza precedente nel consiglio comunale era già nota nel panorama politico locale.

Rientro di peso nella Lega, Giuseppe Colecchia, già consigliere comunale nella scorsa consiliatura e presidente della Commissione Bilancio, torna a far parte del partito. Un ritorno accolto con soddisfazione dai vertici locali, che sottolineano il valore politico e amministrativo della scelta.🔗 Leggi su Pisatoday.it Lega: Tiziana Nisini nuovo commissario della sezione di FirenzeFIRENZE – Federico Bussolin, segretario provinciale della Lega Firenze, ha nominato l’onorevole Tiziana Nisini nuovo commissario della sezione di...