Partinico luce a scrocco in casa e marijuana | arrestato un uomo

A Partinico, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 55 anni con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica e detenzione di marijuana a fini di spaccio. L’intervento ha coinvolto anche i cani del Nucleo cinofili di Palermo Villagrazia e tecnici dell’Enel, che hanno verificato il furto di corrente nella sua abitazione. Durante le verifiche, sono state trovate anche sostanze stupefacenti.

I carabinieri di Partinico, supportati dal personale del Nucleo cinofili di Palermo Villagrazia e dai tecnici specializzati dell’Enel, hanno arrestato un 55enne per furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è inserito nell’ambito di un’operazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Due chili di marijuana scovati dal cane Nadia in un garage, 38enne arrestato a PartinicoI carabinieri hanno perquisito un immobile che ha stuzzicato l'olfatto dell'unità cinofila. Arrestato uomo indagato per omicidio a Partinico dopo fermo in flagranzaUn uomo è stato arrestato a Partinico, in provincia di Palermo, nell’ambito di un'indagine per omicidio consumato nei giorni scorsi.