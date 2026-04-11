Parla Cuesta | Ecco come possiamo fare male al Napoli

Alla vigilia della partita contro il Napoli, in programma domani al Tardini, Carlos Cuesta ha parlato delle possibili strategie per ostacolare gli avversari. Il difensore ha analizzato alcune delle criticità che la sua squadra potrebbe sfruttare durante il match e ha spiegato come potrebbe cercare di mettere in difficoltà gli attaccanti di Antonio Conte. Le sue parole si inseriscono nel clima di attesa per una sfida importante.

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, in programma domani al Tardini, Carlos Cuesta ha analizzato le difficoltà della gara, indicando la strada per provare a mettere in difficoltà gli uomini di Antonio Conte. Le parole di Cuesta. Il tecnico ha analizzato la squadra azzurra esaltadone le qualità, poi uno sguardo anche alla chiave tattica: “ Loro sono molto forti, non prendono gol su azione da molto tempo. Hanno giocatori di qualità, sono diversi rispetto all’andata. Come si fa? Con un approccio simile a quello della scorsa settimana. Dobbiamo fare leva sui nostri punti di forza e migliorare su aspetti che ci possono migliorare in attacco.” Infine l’obiettivo chiaro, su come poter mettere in difficoltà il Napoli: “ Alzando la qualità del gioco offensivo possiamo concedere meno e fare male al Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Parla Cuesta: “Ecco come possiamo fare male al Napoli” Derby, ecco come l'Inter può fare male al MilanGuardando alle ultime 50 occasioni dell’Inter, nelle ultime tre partite tra Serie A e Champions League, salta all’occhio che i cross sono la... Milan, testa al derby: ecco perché Leao centravanti può fare male all'InterSotto la guida di Allegri, Rafa Leao si è spostato dalla fascia al centro dell'attacco. MAURIZIO BOTTALICO - Il mondo estremo delle corse su strada - Mig Babol Ep. 16 S. 2