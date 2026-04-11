Parkrun l' allenamento collettivo fa 300 La festa dei podisti

A Montecatini Terme si è svolta la 300esima edizione di Parkrun, l’allenamento collettivo che si tiene ogni sabato mattina. L’evento, ormai diventato una tradizione locale, coinvolge podisti di diverse età e livelli che si incontrano per correre insieme, creando un momento di socializzazione e attività fisica. La festa dei podisti ha attirato numerosi partecipanti, confermando la diffusione di questa iniziativa nella cittadina.

Montecatini Terme, 11 aprile 2026 – Montecatini Terme celebra un traguardo significativo: la 300esima edizione dell’allenamento collettivo Parkrun, appuntamento ormai consolidato del sabato mattina. Alla presenza dell’assessore allo sport Marco Silvestri, la comunità podistica locale si è ritrovata nella pineta, nei pressi delle “Terme Le Tamerici”, per un momento che unisce sport, continuità e partecipazione. Il format, diffuso a livello mondiale, porta nelle principali città un punto di riferimento per la corsa libera e condivisa: ogni settimana si corre, si registrano i tempi e si contribuisce a una classifica globale che mette in relazione esperienze distanti migliaia di chilometri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parkrun, l'allenamento collettivo fa 300. La festa dei podisti Scatta "Aspettando la Maratonina", ogni giovedì allenamento collettivoScatta "Aspettando la Maratonina" l’appuntamento per preparare la Maratonina di Prato che si disputerà domenica 19 aprile. Aspettando la Maratonina, oggi c’è l’allenamento collettivo alla pista di atleticaIn vista della Maratonina di Prato del 19 aprile, il comitato organizzatore ha programmato una serie di allenamenti collettivi serali aperti a tutti...