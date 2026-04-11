Domani si terrà la 123ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle classiche più famose del ciclismo. La gara si svolgerà su un percorso di 258 chilometri, con circa 55 chilometri su strade lastricate di pietre. Tra i partecipanti ci saranno atleti di spicco e nuove promesse, pronti a sfidarsi lungo le strade del nord della Francia. La corsa continua a essere un appuntamento atteso nel calendario ciclistico internazionale.

Domani andrà in scena l’edizione n° 123 della Parigi-Roubaix, la corsa delle pietre. Si correrà lungo 258 chilometri di cui poco meno di 55 sul pavé. Le previsioni del tempo sono incerte con una discreta possibilità di pioggia, nella miglior tradizione dell’Inferno del Nord. Il percorso ha subito variazioni minime con una lievissima diminuzione sia del chilometraggio che dei tratti in acciottolato. In tema di sicurezza, oltre alla conferma delle quattro curve rallentatrici all’entrata nella Foresta d’Arenberg, c’è da segnalare l’introduzione, al chilometro 115, d’una salita di 800 metri in pavé denominata Briastre. Questa piccola asperità,...🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Parigi-Roubaix 2026: Mathieu e Tadej a caccia di leggende diverse

Parigi-Roubaix 2026: Tadej Pogacar insegue il tassello mancante. Può diventare il quarto della storiaLa forza dei fuoriclasse è quella di pensare al prossimo obiettivo mentre ancora si festeggia la vittoria appena ottenuta.

Tadej Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre. E ora la Parigi-RoubaixNuovo appuntamento con Bike Today, insieme al nostro compagno d’avventura Gian Luca Giardini, per rivivere e analizzare il Giro delle Fiandre 2026.