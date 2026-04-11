Parigi-Roubaix 2026 | le previsioni meteo

Domenica 12 aprile si terrà la 123ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle più note e antiche classiche del ciclismo internazionale. La gara rappresenta la terza delle cinque corse monumento della stagione e attira ogni anno numerosi appassionati e professionisti. L’evento si svolge nel nord della Francia, attraversando strade e campi che hanno fatto storia nel mondo delle corse su strada. La giornata sarà influenzata dalle condizioni meteorologiche previste per quel giorno.

Domenica 12 aprile andrà in scena l’edizione numero 123 della Parigi-Roubaix, terza Classica Monumento della stagione ed una delle corse più prestigiose ed importanti dell’intero panorama ciclistico internazionale. Fari puntati sulla sfida stellare tra il dominatore sloveno Tadej Pogacar ed il fenomeno neerlandese Mathieu Van der Poel, ma proveranno a far saltare il banco anche l’azzurro Filippo Ganna ed il danese Mads Pedersen. Come da tradizione saranno con ogni probabilità i tratti in pavé a fare la differenza nell’Inferno del Nord, anche se il meteo previsto per domani potrebbe rendere la corsa meno selettiva rispetto ad altre occasioni.... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Parigi-Roubaix 2026: le previsioni meteo Leggi anche: Parigi-Roubaix 2026: il percorso, i settori in pavé e le stellette di difficoltà I settori in pavé della Parigi-Roubaix 2026 e tutte le stellette di difficoltà: 54,8 km per entrare nel mitoIl pavé è l’essenza della Parigi-Roubaix, le pietre che animano l’Inferno del Nord, l’iconicità per eccellenza di una delle corse più mitologiche del... Paris - Roubaix 2026 Is Complete Carnage Temi più discussi: Parigi - Roubaix 2026: percorso e programma dell’Inferno del Nord · Ciclismo su strada; Parigi-Roubaix 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; Parigi-Roubaix 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tv; La Parigi-Roubaix 2026 è in diretta integrale su Eurosport, HBO Max e Discovery+. Parigi-Roubaix 2026: le previsioni meteoDomenica 12 aprile andrà in scena l'edizione numero 123 della Parigi-Roubaix, terza Classica Monumento della stagione ed una delle corse più prestigiose ... oasport.it Parigi-Roubaix femminile, Ferrand-Prevot insegue la doppietta. Longo Borghini per bissare il trionfo del 2022Nella giornata che in campo maschile potrebbe segnare una data storica le donne non vogliono certamente recitare un ruolo marginale. Si corre domenica 12 ... oasport.it Giornata di grande ciclismo sul pavé dell’Inferno del Nord Domenica 12 aprile torna una delle classiche più dure, per uno spettacolo tra polvere, pavé, cadute e gloria Segui dalle 10.30 la diretta integrale della Parigi-Roubaix su Eurosport1, HB - facebook.com facebook Parigi-Roubaix 2026: percorso e favoriti | Fantacycling x.com