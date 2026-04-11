Parco di Fontesanta bersagliato | Rifiuti abbandonati e fuochi illegali

Il parco di Fontesanta, situato sopra San Donato in Collina, è stato più volte oggetto di interventi da parte dei cittadini volontari, che si sono impegnati nella cura e valorizzazione dell’area verde. Recentemente, però, il parco è stato interessato da episodi di abbandono di rifiuti e da incendi di origine sospetta, che hanno causato danni all’ambiente e sollevato preoccupazioni tra gli abitanti della zona.

di Manuela Plastina Il parco di Fontesanta è uno dei luoghi più amati di Bagno a Ripoli. Nel tempo sono stati spesso i cittadini volontari a prendersene cura e valorizzare quest’area verde che si trova sopra San Donato in Collina. Già dal 1935 alcuni volontari di Antella vi costruirono costruire un rifugio, conosciuto affettuosamente come "la casina". Qui si riunì la brigata garibaldina Sinigaglia durante la Resistenza. Negli anni ’60 l’area fu attrezzata dall’amministrazione, ma tra il 2012 e il 2014 un altro gruppo di volontari si è messo al servizio del bosco: costituiti in un comitato dedicato proprio a Fontesanta, hanno organizzato eventi di raccolta fondi per attrezzare il parco con uno spazio per escursioni, picnic e barbecue in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parco di Fontesanta bersagliato: "Rifiuti abbandonati e fuochi illegali" Leggi anche: I rifiuti illegali 'abbandonati' nell'officina abusiva sequestrata: 56enne in manette Fiumicino, discarica abusiva a Parco Leonardo: cumuli di rifiuti abbandonatiProseguono a Fiumicino le verifiche dopo il grave episodio di abbandono illecito di rifiuti che ha reso necessario l’intervento della Polizia Locale...