Pantheon sale da 5 a 7 euro il biglietto per i turisti | il motivo

Da oggi, il costo del biglietto per visitare il Pantheon a Roma è aumentato da 5 a 7 euro. La modifica riguarda esclusivamente i turisti, mentre i cittadini romani continueranno ad accedere gratuitamente. La variazione è stata comunicata ufficialmente e prevede che il nuovo prezzo venga applicato immediatamente. La modifica si aggiunge alle tariffe già in vigore per l’ingresso ai monumenti storici della città.

Roma, 11 aprile 2026 – Sale il prezzo del biglietto di accesso al Pantheon, che passa da 5 a 7 euro, fatta salva la gratuità per i cittadini romani. Le nuove tariffe entreranno in vigore a partire dal 1° luglio e sono uno degli esiti della firma della nuova Convenzione tra Ministero della Cultura e Diocesi di Roma. La convenzione, che disciplina il Regolamento d’uso del Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres è firmata oggi a Roma, definisce un quadro aggiornato di collaborazione tra le due istituzioni per la gestione e la valorizzazione del Monumento, nel rispetto della sua duplice natura di luogo della cultura e di culto. La principale novità riguarda la rimodulazione del biglietto di accesso che passa da 5 a 7 euro: il nuovo importo si riferisce al biglietto intero. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Pantheon, nuovi prezzi da luglio: sale il biglietto per i turistiDal primo luglio prossimo, l’accesso al Pantheon subirà una variazione tariffaria che porterà il biglietto intero a 7 euro, una decisione nata da un... Leggi anche: Pantheon, da quest’estate il biglietto di ingresso aumenta di 2 euro (per i turisti) Temi più discussi: Pantheon, da luglio il biglietto di ingresso per i turisti sale da 5 a 7 euro; Da luglio nuove tariffe al Pantheon: il biglietto sale a 7 euro per sostenere le biblioteche di prossimità; Pantheon, biglietti rincarati: dall'1 luglio il costo sale da 5 a 7 euro. I fondi in più alle biblioteche; Pantheon, biglietti più cari per i turisti: dal 1° luglio il costo per i non residenti a Roma sale da 5 a 7 euro. Pantheon, biglietti più cari per i turisti: dal 1° luglio il costo per i non residenti a Roma sale da 5 a 7 euroDa cinque a sette euro: questo il prezzo che dovrà pagare chi dal prossimo luglio vorrà visitare il Pantheon. L’aumento del biglietto di due euro - che in ogni caso ... ilmessaggero.it Pantheon, biglietti rincarati: dall'1 luglio il costo sale da 5 a 7 euro. I fondi in più alle bibliotecheConvenzione tra ministero della Cultura e diocesi di Roma. L'incremento di 2 euro per ciascun biglietto sarà destinato alle azioni previste dal «Piano Olivetti» per la Cultura, in particolare al soste ... roma.corriere.it Il biglietto d’accesso al Pantheon passerà da 5 a 7 euro. È quanto stabilito dalla nuova Convenzione firmata oggi tra il Ministero della Cultura e la Diocesi di Roma. L’aumento di prezzo sarà destinato in particolare alle biblioteche di prossimità situate nelle are - facebook.com facebook Pantheon, dal primo luglio scatta l'aumento sul prezzo del biglietto. Tutte le informazioni ift.tt/j2RZH5n x.com