Dopo il ritrovamento del corpo di Pamela Genini, le prime ipotesi si concentrano su un possibile intervento con un taglio preciso e su una presunta organizzazione mirata. Questi elementi contribuiscono a rendere ancora più inquietante il crimine commesso. Le autorità stanno analizzando le prove raccolte sul luogo e valutando eventuali collegamenti con altri casi. La ricerca dei responsabili prosegue senza sosta.

Un taglio preciso e una probabile organizzazione specifica che rendono ancora più inquietante l’oltraggio alla salma di Pamela Genini. Attualmente si stanno svolgendo le analisi e gli inquirenti non escludono nulla Nessuno si aspettava di ritrovare il nome di Pamela Genini ovunque, e invece, la 29enne morta dopo un brutale femminicidio, continua a non avere pace.Una macabra scoperta e l’orrore:il cadavere della donna è stato profanato e qualcuno ha asportato la testa. E così, quattro mesi dopo il funerale di Pamela, l’incubo ritorna come un’ombra oscura che non lascia scampo né all’anima della ragazza né alla famiglia. Le indagini sono iniziate e anche gli inquirenti non riescono ad individuare un movente per un gesto tanto atroce. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pamela Genini, le prime ipotesi dopo l’orrore

Pamela Genini, l’orrore oltre la morte: cosa ci sta dicendoLa vicenda di Pamela Genini è semplicemente agghiacciante è qualcosa che obbliga a fermarsi, a guardare davvero, il famoso “buio oltre la siepe”.

Pamela Genini e l’orrore in cimitero, la Procura chiede risposte ai peritiBergamo, 3 aprile 2026 - Saranno i periti Matteo Marchesi e Marco Cummaudo, che opereranno insieme ad Antonello Cirnelli per la parte offesa, ad...

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Profanata la tomba di Pamela Genini, la bara è stata segata solo all'altezza della testa: "Volevano proprio quella" x.com