Palmi | via libera per 210 famiglie le case popolari diventano private

Il Comune di Palmi ha approvato le procedure necessarie per consentire a 210 famiglie di acquistare le case popolari in cui abitano, trasformandole così in proprietà privata. La decisione riguarda le pratiche amministrative che erano rimaste ferme e ora sono state ufficialmente sbloccate. La procedura riguarda esclusivamente le abitazioni di edilizia residenziale pubblica, e permette alle famiglie interessate di procedere con l’acquisto.

Il Comune di Palmi ha finalmente sbloccato le procedure amministrative che permettono a 210 nuclei familiari di trasformare l’alloggio in cui vivono in una proprietà privata. Il passaggio, che riguarda gli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP), mette fine a un lungo periodo di attesa burocratica e apre la strada alla vendita degli appartamenti ai legittimi assegnatari. L’operazione nasce dal trasferimento della gestione del patrimonio immobiliare dall’ATERP alla piena titolarità dell’ente comunale. Questo processo di alienazione non è solo una questione di gestione patrimoniale, ma rappresenta un meccanismo volto a incrementare la stabilità abitativa dei cittadini e a dare nuovo valore agli immobili pubblici del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palmi: via libera per 210 famiglie, le case popolari diventano private Leggi anche: Napoli Patrimonio, il rischio di mani private su case popolari e beni della città Un inverno migliore per oltre 200 famiglie: ristrutturate case popolari per 3,2 milioniRistrutturazione ed efficiantamento energetico per nove edifici della Caccia Burlo, interamente sostenuti dalla Fondazione CRTrieste Ristrutturati... Argomenti più discussi: Palmi, via libera al trasferimento in proprietà di 210 alloggi ERP: avviate le procedure per gli assegnatari; Calabria, al via il reddito di merito: fino a 1.000 euro al mese per gli studenti che restano negli atenei; PALMI, IL 30 OTTOBRE PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL NUOVO OSPEDALE. Palmi, via libera al trasferimento in proprietà di 210 alloggi ERP: avviate le procedure per gli assegnatariIl Comune di Palmi ha concluso l’iter amministrativo che permette l’avvio delle procedure per il trasferimento in proprietà di 210 alloggi di edilizia ... inquietonotizie.it TG L’ALTRO CORRIERE TV Palmi, Carabinieri scoprono bunker blindato sotto il pavimento: un arresto Servizio del nostro TG Canale 75 - facebook.com facebook