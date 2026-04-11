Pallanuoto World Cup | prima sconfitta per l’Italia contro la Spagna

Nella competizione di pallanuoto maschile per la Coppa del Mondo 2026, l’Italia ha subito la prima sconfitta contro la Spagna. La partita si è conclusa con la vittoria degli spagnoli, segnando un passo diverso rispetto alle precedenti gare della squadra italiana. Questo risultato rappresenta un punto di svolta nel torneo, con la nazionale italiana che affronta ora nuove sfide per le prossime partite.

Prima delusione in World Cup 2026 per la pallanuoto maschile di Sandro Campagna: vince la Spagna dopo una gara piuttosto combattuta L’Italia non ha mai mollato e ci ha provato fino all’ultimo, ma alla fine ha dovuto arrendersi a una Spagna dalle ottime individualità e che è riuscita a capitalizzare al meglio le occasioni avute durante la sfida Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Eppure, l’inizio per l’Italia era stato promettente, visto il provvisorio vantaggio di Cassia.🔗 Leggi su Sportface.it

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