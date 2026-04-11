La Serie A Silver di pallamano torna in campo con la penultima giornata. La squadra di Modena, chiamata Pantarei Italia, cerca di ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla conquista della salvezza. La partita rappresenta un momento importante nel campionato, con entrambe le squadre impegnate a ottenere punti fondamentali. La sfida si svolge in un contesto di risultati ancora aperti e con molte possibilità di sviluppo.

Torna la Serie A Silver e la Pantarei Italia Modena nella quart’ultima giornata prova a fare un altro passo verso la salvezza. I gialloblù, a + 6 sul San Vito Marano ultimo (retrocede una sola squadra), ospitano alle 18,30 il Belluno a +2 in classifica, mentre il fanalino è di scena sul campo del Malo: se Modena riuscirà ad aumentare il suo margine sarà salvezza matematica con 3 turni di anticipo. Le altre: Paese-Verdeazzurro, Palazzolo-Vigasio, Malo-San Vito, Molteno-Rubiera. Classifica: Molteno 27, Rubiera 25, Verdeazzurro 24, Palazzolo 14, Vigasio 13, Malo 12, Belluno 9, Paese 8, Modena 7, San Vito 1. In Serie B c’è la 4^ giornata della post season: nella Poule promozione il Rapid Nonantola cerca i primi punti della seconda fase alle 20,30 a Mordano sul campo dell’Imola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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